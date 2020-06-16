Çağlayancerit Turizm Kompleksi inşaatı devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit Belediyesi ve DOĞAKA işbirliği ile Çağlayancerit ilçesinde yapımına başlanan turizm kompleksinin inşaatı devam ediyor.

Şehrin ekonomik ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; çağlayan suları, temiz havası, bol oksijeni ve tadına doyum olmaz cevizi ile ünlenen ve özellikle yaz aylarında birçok turist ağırlayan Çağlayancerit ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak bir tesis kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çağlayancerit Belediyesi işbirliğiyle yürütülen ve DOĞAKA tarafından desteklenen Çağlayancerit Turizm Kompleksi Projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Toplam alanı 2.500 m2 olan proje içerisinde; kent müzesi, konferans salonu, restoran, yöresel ürün satış ve pazarlama alanı gibi sosyal alanlar yer almaktadır.

Çağlayancerit ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2milyon TL’ye mal olması beklenen tesisin yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

Bu kapsamda, yapımı devam eden Çağlayancerit Turizm Kompleksi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak.