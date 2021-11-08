Çağlayancerit’e 30 Milyon TL’lik yatırım

Çağlayancerit ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçemize 30 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Alt ve üst yapıda önemli ihtiyaçları giderdik. Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde de çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 15:57
Çağlayancerit’e 30 Milyon TL’lik yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, Büyükşehir ve Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı ziyaret programı ilk olarak Aksu Gözü’nde ilçedeki muhtarlarla toplantıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile işbirliğinde inşa edilen Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi ziyaretiyle devam eden programda Karafirez ve Engizek mevkiindeki asfalt çalışmalarını da inceleyen Başkan Güngör, ilçede yıl içinde 40 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlandığını kaydetti. Ziyaret programı ilçe belediyesinde düzenlenen toplantıyla sürerken, hayata geçen yatırımlar ve talepler masaya yatırıldı. Ardından Çağlayancerit Millet Konağı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Hizmet Binası inşasını inceleyen heyet, vatandaşlarla bir araya gelerek ziyaret programını noktaladı.

Bu Projeler İlçemizin Geleceği

Ziyaret programı sonrası açıklamada bulunan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, “Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’miz yaklaşık 7 Milyon TL tutarında bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gayretleri ve teşvikleriyle inşası devam ediyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bin 400 metrekare üzerinde yükselen tesisimiz ilçemizin istikbali olacak. Ben kendilerine teşriflerinden ve hususi olarak ilçemizdeki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çağlayancerit’e Değer

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de açıklamasında coğrafi işaretli cevizin katma değerinin artırılacağını ifade etti, “Kahramanmaraş’ımızın önemli doğal güzelliklere sahip. Havasının, suyunun, toprağının ve ikliminin bize sunduğu çok farklı meyvelerimiz, bitkilerimiz, sebzelerimiz var. Bu yöremiz de ceviziyle ünlü. Sadece Türkiye’de değil, dünyada ün yapmış bir aromaya ve özelliğe sahip. Coğrafi işaretli olan ürünlerimizden biri. Ceviz işleme ve paketleme tesisimizle birlikte hem ürün katma değeri artacak, hem de istihdam oluşturulacak. 7 Milyon TL’lik yatırımın yüzde 70’ine yakınını Büyükşehir Belediyesi bütçesinden finanse ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İki Yeni Arterle Ulaşım Kolaylaşacak

İlçedeki ulaşımı kolaylaştıracak iki yeni arterin son durumuna ilişkin bilgi aktaran Başkan Güngör, “Çağlayancerit’imize özellikle Adıyaman ve Doğukent yolu üzerinden ulaşım sağlayacak 2 arterde çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü’müz de Doğukent’ten 14 kilometrelik yolun ihalesini yaptı. Öyle tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde de imalatına başlamış olacak. Her iki yol için de şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla önemli girişimlerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak Çağlayancerit’imize 30 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Alt yapıdan üst yapıya ilçemizin önemli eksikliklerini giderdik. İnşallah önümüzdeki yıl da yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz” dedi.

#Çağlayancerit #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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