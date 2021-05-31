Çağlayancerit’e yatırımlar sürüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çağlayancerit’te park ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 18:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Çağlayancerit ilçesine toplamda bin 200 metrekarelik alana sahip yeni bir park inşa ediliyor. Yeni inşa edilen parkta kent mobilyaları, bitkilendirme, bordür, bazalt kaplama, yeşil alan, aydınlatma ve otomatik sulama sistemleri çalışmaları gerçekleştirilecek. Devam eden çalışmalarla park etrafına yeni betonarme duvar da kazandırılacak. Ayrıca parkın bulunduğu mahallede ise yaklaşık 400 metre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.
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