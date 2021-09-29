Çağlayancerit’te 40 kilometre yol çalışması yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın ilk günlerinde ilan edilen 2021 Yatırım Programı önemli oranda tamamlandı. Bu kapsamda, Çağlayancerit ilçesinde ulaşım yatırımları kapsamında başlatılan yaklaşık 12 kilometrelik Kale Grup Yolu da dün itibariyle tamamlanarak trafiğe açıldı. İlçenin Kale, Boylu ve Soğukpınar mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun yanı sıra Kale Mahallesi’nde inşa edilen gölet sebebiyle su altında kalan bağlantı yoluna da alternatif bir güzergâh açıldı. Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “Toplamda 12 kilometrelik bu grup yolumuzun doğrusunu söylemek gerekirse ben bu sezonda yetişeceğini zannetmiyordum. Öyle büyük bir emekle ve hızla çalışıldı ki dün itibariyle yolumuz tamamlanarak trafiğe açıldı. Ayrıca Kale göletinin etrafında yeni bir yol daha açıldı ve tamamlandı” diye konuştu.

2021 Yatırım Programı Çalışmaları Tamamlanıyor

Açıklamasının devamında ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını değerlendiren Sarıaltun, “Bu yıl sadece sathi asfalt çalışması 40 kilometrenin üzerindeydi. Başkanımız Hayrettin Güngör’ün direktifleri ve sistemli çalışması sayesinde, bu çalışmaların neredeyse tümü yüksek bir gerçekleşme oranıyla tamamlandı. İlçem adına başta Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Alıç ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.