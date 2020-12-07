Çağlayancerit’te ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman varlığını artırmak ve aynı zamanda yöre halkının ekonomilerine katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 21:13
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Çağlayancerit ilçesi Düzbağ (Helete) mevkiinin hem orman varlığını artırmak ve aynı zamanda yöre halkının ekonomilerine katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Ağaçlandırma Şefliği tarafında yürütülen proje ile 175 hektar alanda makineli toprak işleme çalışmaları bitirildi ve fidan dikim sezonun başlaması ile ağaçlandırma ve toprak muhafaza sahasına gelir getirici tür olarak 2 bin 500 ceviz fidanı, arıcılığa destek olmak ve toprak kalitesini artırmak için 30 bin akaysa fidanı ve 39 bin adet sedir fidanın toprakla buluşturuldu.
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