Çağlayancerit’te Ayranpınarı Yayla Şenliği’nin 2.si düzenlendi
Şenliğe organizasyonu düzenleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’un Yanı Sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir, Büyükşehir Belediye Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2022, 15:21
Şenlikte açılış konuşmaları gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından şenlikte vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
Şenliğe katılım sağlayan çocuklar ise çuval yarışı, bilek güreşi, yoğurt yeme, yumurta taşıma gibi yarışmalara katıldı.
Şenlikte son olarak yarış motorlarıyla gösteri düzenlendi.
Namaz Vakti 30 Mayıs 2022
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|44
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|44
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