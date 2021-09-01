Çağlayancerit’te ulaşım sorunu kalmayacak
Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit ilçesi İstiklal Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarına başladı. İlçe Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “Başkanımız Hayrettin Güngör’ün gayretleriyle ulaşım sorunumuz büyük ölçüde çözülüyor” diye konuştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çağlayancerit ilçesinin en büyük mahallelerinden İstiklal’de Karafirez mevkiinin yolları kilit parke uygulamasıyla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, oba adı verilen küçük yerleşim bölgelerine de ulaşım kolaylaşacak. Toplamda yaklaşık 4 bin metrekarelik uygulamanın kısa süre zarfında tamamlanması hedefleniyor.
Planlanan Her Şey Yapılıyor
Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ilçedeki çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şu anda Çağlayancerit İstiklal Mahallesi Karafirez mevkiindeyiz. Burada Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler kilit parke çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yılın başında ilçemizdeki ulaşım yatırımları tespit edilmişti. Eylül sonuna kadar sathi asfalt çalışmalarımız dahil arter yenilemelerimizin tamamlanacağını öngörüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ilavelerle birlikte toplamda 40 kilometrelik bir yolu yenileyecek. Eğer bu hızla gidersek, Çağlayancerit ilçemizdeki ulaşım sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Planlı ve programlı ilerleyen bu yatırımlarından dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0