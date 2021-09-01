Çağlayancerit’te ulaşım sorunu kalmayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çağlayancerit ilçesinin en büyük mahallelerinden İstiklal’de Karafirez mevkiinin yolları kilit parke uygulamasıyla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, oba adı verilen küçük yerleşim bölgelerine de ulaşım kolaylaşacak. Toplamda yaklaşık 4 bin metrekarelik uygulamanın kısa süre zarfında tamamlanması hedefleniyor.

Planlanan Her Şey Yapılıyor

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ilçedeki çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şu anda Çağlayancerit İstiklal Mahallesi Karafirez mevkiindeyiz. Burada Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler kilit parke çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yılın başında ilçemizdeki ulaşım yatırımları tespit edilmişti. Eylül sonuna kadar sathi asfalt çalışmalarımız dahil arter yenilemelerimizin tamamlanacağını öngörüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ilavelerle birlikte toplamda 40 kilometrelik bir yolu yenileyecek. Eğer bu hızla gidersek, Çağlayancerit ilçemizdeki ulaşım sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Planlı ve programlı ilerleyen bu yatırımlarından dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.