Çakmak’tan Kervancıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun işbirliğinde düzenlenen iftar programında dernek üyeleri ve aileleri iftarda bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 13:42 28.04.2022, 16:26
Kervanhan da gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube başkanı Mustafa Çakmak, konuşmasında kendilerine destek veren Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.
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