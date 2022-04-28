Çakmak’tan Kervancıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür

Kervanhan da gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.



Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube başkanı Mustafa Çakmak, konuşmasında kendilerine destek veren Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.