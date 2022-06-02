Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar
Kahramanmaraş’ta çalıntı eşyaları alış veriş sitelerinden satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 11:36
Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Göllü Mahallesinde ikamet eden K.Y. (58), bağ evinde eşyalarının çalınması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalıntı eşyaları 2. El alış veriş sitesinde satmak isteyen A.K. (21) ve S.K’yi (22) gözaltına aldı.
Gözaltına 2 kişi, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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