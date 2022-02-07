Çalışmayan otomobilinin motor kaputunu açan vatandaş neye uğradığını şaşırdı 

Elbistan'ın merkez Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki Yalçın Çetin adlı vatandaş, sabah işe gitmek için bindiği otomobilinin tekleyerek çalışması üzerine motor kısmına baktığında bir hafta önce taktırdığı LPG sistemi kablolarının kemirildiğini gördü.

Aracın motor kısmında da ölmüş bir kuş olduğunu fark eden Çetin, kabloların kuşu yemek için getiren lağım faresi tarafından kemirildiğini anladı.

Otomobilini çekici yardımıyla tamirhaneye götüren yalçın, 300 lira ödeyerek kemirilen kabloları yeniledi.