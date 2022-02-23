Çalkaya BEKO mağazası geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor!

Bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada olduğu Çalkaya BEKO Mağazası her bütçeye göre geniş ürün yelpazesiyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Çalkaya BEKO Mağaza Satış Temsilcisi Yeter Biricik, kampanyalar ve kombi çeşitleri hakkında bilgiler paylaştı.