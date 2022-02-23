Çalkaya BEKO mağazası geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor!
2004 yılından bu yana kentin marka değeri haline gelen Çalkaya BEKO Mağazası Kahramanmaraş halkına özel birçok kampanyayla hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 17:37 23.02.2022, 19:15
Bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada olduğu Çalkaya BEKO Mağazası her bütçeye göre geniş ürün yelpazesiyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
Çalkaya BEKO Mağaza Satış Temsilcisi Yeter Biricik, kampanyalar ve kombi çeşitleri hakkında bilgiler paylaştı.
Namaz Vakti 23 Şubat 2022
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|24
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|18
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|25
|51
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|46
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|42
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|42
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|20
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