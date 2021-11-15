Çalkaya BEKO mağazası geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor!
2004 yılından bu yana kentin marka değeri haline gelen çalkaya BEKO Mağazası Kahramanmaraş halkına özel birçok kampanyayla hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 16:05 15.11.2021, 16:59
Bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada olduğu çalkaya BEKO mağazası her bütçeye göre geniş ürün yelpazesiyle evleri baştan aşağı donatmaya devam ediyor.
Çalkaya BEKO Mağaza Satış Temsilcisi Yeter Biricik kampanyalar hakkında bilgiler paylaştı.
Çalkaya BEKO Mağaza sahibi Ahmet Çalkaya tüm vatandaşları mağazaya davet etti.
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