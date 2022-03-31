Çalkaya Vestel Mağazası farklı konsept ürünleriyle müşterilerini ağırlıyor
Çalkaya Vestel mağazası yeni şubesinde geniş marka yelpazesiyle hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 17:05 31.03.2022, 17:13
Yenilikleri mağazasına kazandıran çalkaya Vestel mağazası yeni şubesinde vatandaşları bekliyor.
Teknoloji marka ürünlerin tek adresi olan çalkaya Vestel mağazası farklı konsept ürünleriyle müşterilerine yeni şubesinde hizmet veriyor.
Çalkaya Vestel mağazası satış danışmanı Kadriye Güneş, yeni mağazada bulunan farklı konseptleri Aksu Haber'e anlattı.
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