Çam balında sıfır rekolte!

Kahramanmaraş’taki bazı bal üreticileri ve satıcıları çam balının Kahramanmaraş’ta fazla tüketilmeği için bu bölgeyi etkilemediğini söyledi. Ancak bal fiyatlarında yükselmeler olacağını belirttiler.



Kahramanmaraş’ta en iyi balın Göksun ilçesinde yetiştiğini söyleyen Şeref Türksayar, vatandaşları sahte bal konusunda da uyardı.