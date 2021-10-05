Çam balında sıfır rekolte!
Çam balının dünyadaki üretim merkezi Muğla'da, bu yıl yangınlar nedeniyle üretim yapılamadı. Her yıl 20 bin ton çam balı üretilen Muğla, bu yılı çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapatırken bu durum da bal fiyatlarını etkiledi.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2021, 14:19 05.10.2021, 15:24
Kahramanmaraş’taki bazı bal üreticileri ve satıcıları çam balının Kahramanmaraş’ta fazla tüketilmeği için bu bölgeyi etkilemediğini söyledi. Ancak bal fiyatlarında yükselmeler olacağını belirttiler.
Kahramanmaraş’ta en iyi balın Göksun ilçesinde yetiştiğini söyleyen Şeref Türksayar, vatandaşları sahte bal konusunda da uyardı.
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