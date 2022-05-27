Cam kapak krizi çözüldü!

Kahramanmaraş, metal mutfak eşyaları sektörünün önemli üretim merkezi. Avrupa’nın en büyük tencere üreticilerinin faaliyet gösterdiği Kahramanmaraş, Türkiye metal mutfak eşyaları (tencere, tava, çaydanlık vs.) üretiminin yaklaşık %70’ini tek başına karşılıyor. Metal mutfak eşyaları ihracatının ise %45’ini gerçekleştiriyor.

Özellikle pandemi döneminde insanların evde yaşama kültürünün artırılmasıyla ev mutfak eşyalarında talep artışı gerçekleşti. Ancak pandemi ile baş gösteren cam kapak temin sorunları nedeniyle sektör zor günler yaşadı. Yurtiçi üretimin yetersiz kalması ve ithalatta ilave gümrük vergileri bulunması nedeniyle tencerelere cam kapak bulunamamasından dolayı metal mutfak eşyası üreticilerinin yurt dışından aldıkları siparişleri zamanında gönderememesi sebebiyle yılda 200 milyon dolarlık ihracat kaybı yaşandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu konudaki raporlarını değerlendiren Ticaret Bakanlığı Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ithalatına yönelik açtığı nihai gözden geçirme soruşturması tamamladı.

İlave vergilerin tamamen kaldırılması talebiyle açılan soruşturma neticesinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nden camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ithalatında 0,91 USD/kg olarak uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, önümüzdeki 5 yıl boyunca 0,52 USD/Kg uygulanmaya devam edilmesine karar verdi. Böylelikle cam kapak teminindeki yüksek maliyetler frenlenmiş oldu ve sektörün önü açıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Pandemiye rağmen Kahramanmaraş’ta üretim ve ihracatta önemli başarılar kaydettik. 2021 yılında 1,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde ise 536 milyon dolar ihracat yaptık. Bu rakamlar Kahramanmaraş tarihinde bir rekor. Kahramanmaraş'ın bu rakamın daha da üstüne çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu biz biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ama piyasadaki bazı olumsuzluklar, cam kapakta olduğu gibi hammadde sorunları yaşamamız daha ileriye gitmemizi engelledi. Bu sorunların çözümü ve üyelerimizin taleplerini hayata geçirmek adına çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Üyelerimizin talebi ile Ticaret Bakanlığımızdan talep ettiğimiz cam kapakta ek vergiler 0.91 $’dan 0.52 $’a indirildi. Üyelerimize ihracatta güç verecek bu gelişme için hayırlı olsun diyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”