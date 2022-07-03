Cambridge Akademi emin adamlarla ilerlemeye devam ediyor!

Junior Club yaz kampı kapsamında veli öğretmen ve öğrenciler düzenlenen mini kokteylde bir araya gelerek canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.

Kokteyle katılan ise Cambridge Akademi’nin kendilerine ve öğrencilerine kattığı değere dikkat çekerek teşekkür ettiler.

Cambridge Akademi kurucu ortağı Alaattin Koca ise tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.