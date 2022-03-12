Cami ve cephe arasındaki tek köprü Mehmet Akif Ersoy!
Milli Birlik Ve Beraberliğin Yanı Sıra Bağımsızlığımızı Anlatan İstiklal Marşı, Anadolu’da Millî Mücadele’nin Devam Ettiği Sırada Mehmet Akif Ersoy Tarafından Kaleme Alınmış, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından 101 Yıl Önce Milli Marş Olarak Kabul Edildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 11:19 12.03.2022, 15:47
Ksü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan İstiklal Marşı’nın Bağımsızlık Mücadelesinin Özeti Olduğunu Söyledi.
Prof. Dr. Doğan Mehmet Akif’in Cami Ve Cephe Arasında Bir Köprü Görevi Gördüğünü Sözlerine Ekledi
Namaz Vakti 12 Mart 2022
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