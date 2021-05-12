Camiiler bayram namazına hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, şehir genelindeki camiler sterilize edilerek yaklaşan bayram namazına hazırlandı. Camilerin açık ve kapalı tüm alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla, bayram namazı sırasında çevresel faktörlerle oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.

Maske ve Mesafe Uyarısı

Konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bayram namazı dolayısıyla camilerdeki olası yoğunluk sebebiyle camilerimizi titizlikle dezenfekte ederek steril hale getirdik. Bizler halkımızın sağlığı için dezenfeksiyon uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı da maske, mesafe ve temizlik kuralarına dikkat etmeye davet ediyoruz. Şehir genelinde ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 110 personelimiz ve 54 aracımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.