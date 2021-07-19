Camiler bayram namazı için hazır
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelindeki camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2021, 14:05
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramına yönelik hazırlıklarını tamamlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda ekip, kent genelinde bayram namazı dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği camileri dezenfekte etti. Şehrin sembollerinden Ulu Camii başta olmak üzere, Abdulhamithan Camii, Erzurumluoğlu Camii ve Doğukent Camii dahil birçok camide iç mekan ve ortak kullanım alanlarında yapılan çalışmayla, yoğunluk sebebiyle oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.
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