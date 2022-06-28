Camiler çiçek açtı!

Her yıl yüzbinlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur'an Kursları, Türkiye genelinde 90 bini aşkın cami ve binlerce Kur'an kursunda başladı.



Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara tecvidle Kur'an-ı Kerim eğitimi, dini bilgiler, ilmihal bilgilerinin yanı sıra kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılınacağı öğretiliyor.





