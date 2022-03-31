Camiler’de Dezenfeksiyon Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, camilerde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Ramazan ayında yoğunluğun meydana gelebileceği camilerde temas yoluyla oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ramazan ayı dolayısıyla camilerde meydana gelebilecek yoğunluk neticesinde oluşabilecek bulaş riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için şehir genelindeki camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.