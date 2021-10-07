“Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi” Afşin’de

Sergiyi ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Çanakkale Savaşları Gezici Sergisinde öğrencilerin Çanakkale Savaşının anılarıyla buluşturulduğunu söyledi.

Öğrenciler için faydalı bir etkinlik olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Tarih bilincinin oluşmasında ve gelecek nesillerin yetişmesinde küçük de olsa bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere.” diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gezici Sergisi Müdürü Ali Murat Kalegil ise “Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği olarak Bir Gün Değil, Her Gün Çanakkale projesi yıllardır ülkemizin çeşitli il ve ilçelerini ziyaret ediyoruz. 12 Ekim 2021 Salı gününe kadar Afşin’deki öğrencilerimize Çanakkale ruhunu canlandırarak aktarmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler sergiyi gezdi.