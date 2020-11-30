Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kahramanmaraş'ta

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 2 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibaren yola çıkmış ve 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açtı.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 30 Kasım-1 Aralık 2020 tarihlerinde 09.00-18.00 saatlerinde Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.