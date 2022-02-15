"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi " tırı, Kahramanmaraş’ta ziyaretçilerini ağırlıyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz sene hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi " tırı, Kahramanmaraş’ta ziyaretçilerini ağırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 15:59 15.02.2022, 16:18
Çanakkale Savaşlarından kalma eserlerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 14 Şubat’ta Kahramanmaraş’a getirilen ve kurulumu gerçekleştirilen tır, demokrasi meydanı’nda ziyaretçilere açıldı.
İçinde Çanakkale Savaşlarından kalma eserlerin sergilendiği 7 vitrinin yanı sıra video gösteriminin yapıldığı dijital ekranların olduğu müze, 14-16 Şubat tarihleri arasında Sabah 10.00 akşam 18.00 itibariyle kapılarını ziyaretçilere açık tutuyor.
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