Cankulağı platformunun hedefi 15 bin aileye ulaşmak 

Elbistan’da bu Ramazan ayında da yaklaşık 3 milyon liralık yardım paketi dağıtılmış olacak.

Can Kulağı platformu üyeleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, valilik, kaymakamlık, sivil tolum örgütleri ve yurtdışında yaşayan Elbistanlı vatandaşların sağladıkları imkanlarla hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi.



Ulaşamadıkları ihtiyaç sahiplerinin veya çevresindeki kişilerin kendilerine ulaşmalarını isteyen Başkan Gürbüz: “Elbistan’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerimizle beraber el ele verdik, valiliğimiz, kaymakamlığımız ile hükümetimizin sosyal imkanları Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi olarak Elbistan’da 2020 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin koli yardım paketi dağıtımı gerçekleştirdik.



Bu, nüfusumuzun yüzde onuna denk gelen bir rakam. Yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin de olağanüstü gayretleriyle beraber Elbistan’da ki hemşerilerine, akrabalarına göstermiş oldukları ilgi nedeni ile huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Onların kampanyaya göstermiş oldukları destek gerçekten takdire şayandı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak cari giderlerimiz ve ödemelerimizin dışındaki tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber ettik.

Geçen yıl yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile bu faaliyeti gerçekleştirmiştik. Bu sene de inşallah buna yakın bir bütçeyi yine kullanmak istiyoruz. Ramazan ayını pandeminin etkisinde geçiren vatandaşlarımızın ekonomik olarak daha da rahat geçirmeleri için kovid-19un sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilmek için bu çalışmayı yapıyoruz.

Can Kulağı platformuna destek olan tüm sivil toplu örgütlerine, gurbetçi vatandaşlarımıza yurt içi ve yurt dışı derneklerimize teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik adına yapılmış olan bu çalışmaları önemsediğimi ifade etmek istiyorum.

Tüm vatandaşlarımıza açık çağrımdır, kimsesiz değilsiniz, lütfen bize ulaşın. Yardıma muhtaç olan tüm kardeşlerimizi lütfen bize bildirin. Biz de onlara gerekli desteği sağlayalım. Can Kulağı platformu üzerinden yapmış olduğumuz bu çalışmalarda ihtiyaç sahipleri veya bildirimde bulunmak isteyenler 0546 415 10 00 numaralı hattımızı arayarak bizlere ulaşabilirler.” İfadelerini kullandı.