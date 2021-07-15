Canlı Hayvan Borsası’na Ring Seferleri Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram dolayısıyla Canlı Hayvan Borsası’na ring seferleri başlatıyor.

Kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayabilmesi için düzenlenecek seferler 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak.



Büyükşehir Belediyesi durağından Canlı Hayvan Borsası’na doğrudan ulaşım sağlayacak seferler 20 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediye durağından her gün saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00’da hareket eden otobüsler Canlı Hayvan Borsası’ndan ise 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.