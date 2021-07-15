Canlı Hayvan Borsası’na Ring Seferleri Başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşlar için 15 – 20 Temmuz tarihleri arasında Canlı Hayvan Borsası’na ring seferleri düzenleyecek.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 13:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram dolayısıyla Canlı Hayvan Borsası’na ring seferleri başlatıyor.
Kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayabilmesi için düzenlenecek seferler 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi durağından Canlı Hayvan Borsası’na doğrudan ulaşım sağlayacak seferler 20 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
Büyükşehir Belediye durağından her gün saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00’da hareket eden otobüsler Canlı Hayvan Borsası’ndan ise 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.
37°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Temmuz 2021
|İmsak
|03:33
|Güneş
|05:16
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü