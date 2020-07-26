Canlı hayvan pazarlarında koronavirüs önlemleri!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrasında Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan pazarlarında önlemlerde artırıldı. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar ise kurbanlarını görüntülü konuşmalar aracılığı ile yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 16:24
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Kurban Bayramı’na günler kala canlı hayvan pazarlarında da önlemler arttı.
Evde kalmak isteyen vatandaşlar kurbanlıklarını görüntülü konuşma üzerinden alıyor.
Canlı hayvan fiyatlarının kilosunun 25 liradan başladığı pazarlarda da Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken canlı hayvan pazarlarına da rağbet arttı.
Vatandaşlar hafta sonunu da fırsat sayarak canlı hayvan pazarlarında kurbanlık seçmeye gitti.
HABER – EMRE ATAÇ
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