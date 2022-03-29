Çarık ustaları sezona hazırlanıyor!
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, çarık ustaları sezona hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2022, 15:22 29.03.2022, 17:29
Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biri olan çarıklar, Kahramanmaraşlı ustaların ellerinden aldığı şekliyle hem tarihi filmlerin hem de sağlığını düşünenlerin gözdesi halini aldı.
Oldukça sağlıklı bir ayakkabı olan yemeniyi, diğer ayakkabılardan ayıran özellik, taban ile yüzünün birleştiği yerin tamamı ile dikişli ve dönme olmasıdır. Yani yemeni önce dikilmekte, sonra çevrilerek içi dışına getirilmekte ve asıl giyiniş şeklini almaktadır.
Çarıklarla ilgili Aksu Haber’e bilgiler veren Murat Bayır, “çarık ayakkabılarımızı yaz sezonuna hazırlıyoruz” dedi.
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