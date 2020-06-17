Çarşı Kahramanmaraş'tan Ahde Vefa ziyareti!

Yeni görevinde başarılar dileyen Çarşı Kahramanmaraş Grubu Dinçaslan’a hayırlı olsun ziyaretinde çiçek hediye ettiler. Çarşı Kahramanmaraş Grubu kent genelinde birçok organizasyona ortaklık yaparken göreve yeni gelen Dinçaslan’ı da unutmadı. Teşekkür ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Veli Dinçaslan yaptığı konuşmada şunları söyledi.

ÇARŞI KAHRAMANMARAŞ GRUBUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Çarşı Kahramanmaraş Grup’una teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Göreve geldiğim ilk gün beni ziyaret ederek onurlandırdılar. Bu şehrin Çarşı Kahramanmaraş Grubuna tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum.”

Çarşı Kahramanmaraş Başkanı Ahmet Telli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

BAŞKANIMIZA YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ

“Bizlere her zaman öncülük yapan Veli Dinçaslan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Her zaman bize öncülük yapan Dinçaslan’ı bu gününde Çarşı Kahramanmaraş olarak yalnız bırakmak istemedik. Bundan sonraki Türk Diyanet Vakıf-Sen Kaharamanmaraş Şube Başkanlığı görevinde ki Veli Dinçaslan’a Çarşı Kahramanmaraş olarak başarılar diliyoruz.”

HABER – EMRE ATAÇ