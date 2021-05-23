Çarşı Maraş ve Kahramanmaraş 1903 Beşiktaşlılar Derneği’nden Kızılay’a kan bağışı

Sokağa çıkma kısıtlamasında da kan verme işlemine kesintisiz devam eden kızılay kan merkezine giden üyeler, çağrıya destek vererek kan bağışında bulundu.

Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Çarşı Maraş Başkanı Ahmet Telli, “Beşiktaşlılar olarak her 4 ayda bir kan bağışında bulunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Murat Çavuşoğlu ise “kan bağışı can bağışı demektir.” dedi.