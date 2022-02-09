Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatan olayları tiyatroyla aktarıyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 13:31 09.02.2022, 13:46
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, il genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, kentteki okullara giderek öğrencilere kurtuluş mücadelesinde yaşanan hadiseleri anlatıyor.
Öğrencilerin ders işlediği anda sınıfa giren Fransız askerini canlandıran oyuncu, Fransızların yapacaklarını anlatıyor.
Fransız askerinin ardından sınıfa giren Arslanbey ise Maraşlıların hiçbir şeyden korkmadığını söyleyerek Fransız askerini sınıftan kovuyor. Daha sonra öğrencilere, ‘Alem-i İslam’a Hitap’ isimli bildiri dağıtılıyor.
Namaz Vakti 09 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|22
|16
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11