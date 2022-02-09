Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, il genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, kentteki okullara giderek öğrencilere kurtuluş mücadelesinde yaşanan hadiseleri anlatıyor.

Öğrencilerin ders işlediği anda sınıfa giren Fransız askerini canlandıran oyuncu, Fransızların yapacaklarını anlatıyor.

Fransız askerinin ardından sınıfa giren Arslanbey ise Maraşlıların hiçbir şeyden korkmadığını söyleyerek Fransız askerini sınıftan kovuyor. Daha sonra öğrencilere, ‘Alem-i İslam’a Hitap’ isimli bildiri dağıtılıyor.