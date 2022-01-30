Çay Börek Aksu TV’yi misafir etti!

Kahramanmaraş’taki önemli lezzet duraklarından biri olan Çay Börek’in düzenlemiş olduğu etkinliğe Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Pelin Kurtar, Sosyal Medya Koordinatörü Kurtuluş Şükür, haber muhabirleri ve sosyal medya ekibi katıldı.

Etkinlikte çay böreğin kentte farklı bir lezzet olarak ortaya çıkarttığı irişkitli su böreğinin tanıtımı da yapıldı.

Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı etkinlikle ilgili Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kentin tek ekranı olan Aksu Tv’yi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz diye konuştu.

Nalçacı, kente yeni kazandırmış oldukları farklı irişkitli su böreğiyle ilgili de şu sözlere yer verdi.