Çay Börek, en favori börekçiler kategorisinde yerini aldı

Özellikle hafta sonları hazırladığı 10 çeşit börek ile müşterilerinin damak zevkine hitap eden Çay Börek, mantarlıdan sucukluya, patlıcanlıdan dereotluya kadar birçok çeşidi herkesin tatması için vatandaşları İsmet Karaokur bulvarında bulunan işletmesine bekliyor.

Bu anlamda çay börek, Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kurmuş eşsiz böreği için favori lezzetler ödülüne başvuru yaparak en favori börekçiler kategorisinde yerini aldı.

Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı tüm vatandaşları bu özel lezzetleri tatmaya beklediklerini söyleyerek vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.