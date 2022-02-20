Çay Börek, en favori börekçiler kategorisinde yerini aldı
Kısa bir süre içerisinde sunduğu damak tadı ve hizmetiyle Kahramanmaraş halkının bir markası haline gelen çay börek en özel malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla şehre damgasını vurmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 14:57 20.02.2022, 18:31
Özellikle hafta sonları hazırladığı 10 çeşit börek ile müşterilerinin damak zevkine hitap eden Çay Börek, mantarlıdan sucukluya, patlıcanlıdan dereotluya kadar birçok çeşidi herkesin tatması için vatandaşları İsmet Karaokur bulvarında bulunan işletmesine bekliyor.
Bu anlamda çay börek, Kahramanmaraş halkının gönlünde taht kurmuş eşsiz böreği için favori lezzetler ödülüne başvuru yaparak en favori börekçiler kategorisinde yerini aldı.
Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı tüm vatandaşları bu özel lezzetleri tatmaya beklediklerini söyleyerek vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.
Namaz Vakti 20 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|24
|38
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|28
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|23
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14