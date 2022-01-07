Çay Börek eşsiz lezzetler ile farkını ortaya koyuyor
Kısa bir süre içerisinde sunduğu damak tadı ve hizmetiyle Kahramanmaraş halkının bir markası haline gelen çay börek en özel malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla şehre damgasını vurmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 16:17 07.01.2022, 18:09
En güzel sabahların en özel lezzetlerinden olan su böreği ise çay böreğin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.
Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı tüm vatandaşları bu özel lezzetleri tatmaya beklediklerini söyleyerek amaçlarının sadece ürün satmak değil şehrin tanıtımına da katkı sağlayarak ahilik kültürünü de yaşatmak olduğunu söyledi.
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