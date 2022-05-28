Çay börek, her ürününü doğal ve taze olarak müşterilerine sunuyor

Hiçbir şekilde glikoz şurubunun, mısır şurubunun ve margarinin kullanılmadığı dondurma, doğallığıyla vatandaşlardan her daim tam not alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Börek satış temsilcisi Selim Müezzinoğlu, “ürettiğimiz sade, kakaolu ve fıstıklı dondurmalarımız vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor” dedi.

Konuşmasının devamında Müezzinoğlu, verilen hizmetler hakkında da bilgi verdi.