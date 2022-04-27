Çay Börek her ürününü doğal ve taze olarak müşterilerine sunuyor

Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, “en özel tatlılarımızı ramazan bayramında müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.