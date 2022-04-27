Çay Börek her ürününü doğal ve taze olarak müşterilerine sunuyor
Hem damak tadıyla hem de hizmetiyle Kahramanmaraş halkının bir markası haline gelen çay börek en özel malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla ramazan bayramı öncesinde müşterilerini bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 15:51 27.04.2022, 18:49
Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, “en özel tatlılarımızı ramazan bayramında müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
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