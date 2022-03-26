Çay Börek özel tatlarla ramazan ayına hazırlanıyor

Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satış sorumlusu Selim Müezzinoğlu, “en özel tatlılarımızı ramazan ayında müşterilerimizle buluşturmaya gayret edeceğiz.” diye konuştu.