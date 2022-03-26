Çay Börek özel tatlarla ramazan ayına hazırlanıyor
Hem damak tadıyla hem de hizmetiyle Kahramanmaraş halkının bir markası haline gelen çay börek en özel malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla ramazan ayına hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 16:09
Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satış sorumlusu Selim Müezzinoğlu, “en özel tatlılarımızı ramazan ayında müşterilerimizle buluşturmaya gayret edeceğiz.” diye konuştu.
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