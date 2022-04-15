Çay Börek özel tatlarla ramazan ayında müşterilerini bekliyor!
Hem damak tadıyla hem de hizmetiyle Kahramanmaraş halkının bir markası haline gelen çay börek en özel malzemelerle hazırladığı birbirinden özel tatlarla ramazan ayında müşterilerini bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 15:45 15.04.2022, 18:31
Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, “en özel tatlılarımızı ramazan ayında müşterilerimizle buluşturmaya, özellikle iftar ile sahur arasında da börek satışlarına devam ediyoruz.” diye konuştu.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Denizlispor
|30
|36
|14. Boluspor
|29
|35
|15. Menemen Belediyespor
|29
|35
|16. Altınordu
|30
|35
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22