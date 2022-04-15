Çay Börek özel tatlarla ramazan ayında müşterilerini bekliyor!

Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlıları ise vatandaşlardan her daim tam not alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Börek İşletme Sahibi Cafer Nalçacı, “en özel tatlılarımızı ramazan ayında müşterilerimizle buluşturmaya, özellikle iftar ile sahur arasında da börek satışlarına devam ediyoruz.” diye konuştu.