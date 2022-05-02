Cebeloğlu bayramda 3 aşamadan oluşan emniyet tedbiri Aksu Haber'e anlattı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraşlıların güzel bir bayram geçirmeleri için 242 ekip ve 1813 personelin Ramazan Bayramında görev yaptığını söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2022, 14:20 02.05.2022, 14:25
Cebeloğlu 3 aşamadan oluşan emniyet tedbiri Aksu Haber'e anlattı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraşlıların Ramazan bayramını da kutladı.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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