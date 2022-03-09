Cebeloğlu, “Kadınlar toplumsal yaşamın en temel taşı”

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli bayan personelin gününü kutladı.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu, günün anlam ve önemine binaen yaptığı açıklamasında; “Kadınlar toplumsal yaşamın en temel taşı, mesleğimiz açısından da çok zor fedakarca, özveri ile görev yaptıklarını biliyoruz. Sahada takip ediyoruz dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen evde anne, eş sokakta iyi bir polis olarak yılmadan ve hiçbir zaman şikayet etmeden görevlerini en zor şartlarda en iyi şekilde hızlı ve etkin verimli bir biçimde ifa ediyorlar. Bütün kadın personellerimizin, bütün dünya kadınlarının, şehit annelerimizin, şehit eşlerimizin Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bütün arkadaşlarımıza sevgilerimi şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.