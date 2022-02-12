Cebeloğlu'ndan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesaj!

Bu yıl 102. sini kutladığımız Onikişubat Kurtuluş Bayramı Dolayısıyla Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Cebeloğlu açıklamasında birlik ve beraberlik ruhunun her zaman ve her koşulda devam ettiğini belirterek Kahramanmaraş’ın 12 şubat kurtuluş bayramını tebrik etti.