Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Kahramanmaraş'ta!
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında büyük şehir belediyenin organize edeceği etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte konakladığı Ramada Otelden valiliğe kadar bisikletiyle geldi.
KAHRAMANMARAŞ 19.09.2021, 13:03 19.09.2021, 17:24
Büyükelçi Vacek valilik ziyareti sonrasında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti.
Burada birlik ve beraberlik mesajlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ticareti güçlendirme adına da fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek ev sahipliğinden dolayı Başkan Yardımcısı Zabun ve beraberindekilere teşekkür etti.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serda Zabun ise Büyükelçi Vacek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:33
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Karagümrük
|5
|10
|5. Fenerbahçe
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Alanyaspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|5
|8
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Kayserispor
|4
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Giresunspor
|5
|1
|19. Rizespor
|5
|1
|20. Başakşehir
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Boluspor
|4
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|6
|5
|15. Gençlerbirliği
|6
|5
|16. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|17. Altınordu
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. M. United
|5
|13
|3. Brighton
|5
|12
|4. Man City
|5
|10
|5. Chelsea
|4
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|5
|11
|2. Real Madrid
|4
|10
|3. Valencia
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|9
|5. Real Sociedad
|4
|9
|6. Osasuna
|5
|8
|7. Mallorca
|5
|8
|8. Sevilla
|3
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Elche
|5
|6
|12. Real Betis
|4
|5
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü