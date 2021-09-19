Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Kahramanmaraş'ta!

Büyükelçi Vacek valilik ziyareti sonrasında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret etti.

Burada birlik ve beraberlik mesajlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ticareti güçlendirme adına da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek ev sahipliğinden dolayı Başkan Yardımcısı Zabun ve beraberindekilere teşekkür etti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serda Zabun ise Büyükelçi Vacek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.