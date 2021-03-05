Çekici beklerken polisi karşılarında buldular
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaza yapan zehir tacirler, çekici beklerken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerin karşılarında bulunca yakayı ele verdi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Elbistan’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun taşınacağı aracın markasını ve plakasını tespit eden narkotik ekipleri, otomobil Kahramanmaraş-Göksun yolunda takibe aldı. Yolun uygun br noktasında aracı beklemeye başlayan Narkotk Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobilin gelmemesi üzerine tekrar harekete geçti. Güzergahı kontrol eden narkotik görevlileri, söz konusu otomobilin trafik kazasına karıştığını gördü. Araçta ve içindeki 2 şahıs üzernde yapılan aramada 86 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Çekici beklerken narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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