Celalettin Güvenç: “Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi”

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Maraş’ın destansı vatan müdafaasının Milli Mücadele tarihinde çok önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Türk milletinin tarih boyunca istiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçtiğine dikkat çeken Güvenç, Maraş’ın 102 yıl önce 12 Şubat günü dünyanın bütün gücünü arkasına alan işgalcilere, bir ülkenin bayrağını halkının gözleri önünde indiremeyeceklerini ve inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını gösterdiğini söyledi.

Güvenç’in mesajı şu şekilde;

“TÜM İSTİKLAL SEVDALILARINI TAZİMLE YÂD EDİYORUM”

“Öyle bir tarihimiz var ki, Türk milleti olarak 365 günün tamamını gururla ve ecdadımızı yâd ederek geçiriyoruz. Bu açıdan bizim için anlamlı günlerden biri de 102 yıl önce kahraman şehrimizin topyekûn verdiği destansı mücadelenin zaferle noktalandığı gün olan 12 Şubat günü. 12 Şubat, kahraman ecdadımızın, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri olan destansı vatan savunmasını tarihe not düştüğü, yedi düvelin her türlü donanıma sahip askerini topraklarından defettiği gündür. Maraş’ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele, sadece şehrimizin değil Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesi, Meclisimiz tarafından 5 Nisan 1925’de İstiklal Madalyası ve 7 Şubat 1973’de ise Kahraman unvanının şehrimize verilmesini sağlamıştır. 12 Şubat zaferinin 102’inci yıl dönümünde tüm Kahramanmaraşlıların bu gurur gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden, hemşerilerimiz ve tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade eden bu tarihi günün hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, Maraş’ta yaşanan kıyamının kahramanları Sütçü İmam’ı, Arslan Bey’i, Rıdvan Hoca’yı, Senem Ayşe’yi, Çuhadar Ali’yi ve adını yazmakla bitiremeyeceğimiz tüm istiklal sevdalılarını tazimle yâd ediyorum. Binlerce yıldır vatan ve milletin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.