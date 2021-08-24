Cemevi’nde geleneksel aşure programı düzenlendi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği aşure günü programında binlerce kişilik olarak hazırlanan aşure katılımcılara ikram edildi.
KAHRAMANMARAŞ 24.08.2021, 13:57 24.08.2021, 14:07
Elbistan Cem evinde yapılan programa Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Programda hacı Bektaş veli Anadolu kültür vakfı Elbistan şubesi başkanı ali rıza cimikoğlu konuşma yaparken Garip bozkurt dede ve İsmail bakır dedenin dualarının ardından aşure ikramında bulunuldu.
Kaymakam Özkan demir bugünlerin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Karagümrük
|2
|4
|8. Kasımpaşa
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|2
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Altınordu
|2
|1
|13. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|14. Bursaspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü