Cemiyetlerden Başkan Güngör’e Ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Küresel Gazeteciler Konseyi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bekir Doğan, Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Başkanı Kenan Onaran ve yönetimleriyle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 17:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Küresel Gazeteciler Konseyi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bekir Doğan, Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Başkanı Kenan Onaran ve yönetim kurulu üyelerini makamından ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Bugün çok değerli basın mensuplarımızı misafir ettik. Tüm basın emekçilerine özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Kahramanmaraş’ımız için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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