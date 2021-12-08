Cenazeyi babası aldı!

Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul'un, üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.