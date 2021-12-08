Cenazeyi babası aldı!
Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) cenazesi, babası Halil Tuğrul tarafından morgdan alındı.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 14:42 08.12.2021, 17:33
Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul'un, üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.
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