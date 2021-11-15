Cengiz Küçükayvaz tiyatrosundan iki perde komedi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayı boyunca birbirinden renkli 13 etkinliğin sanatseverlerle buluştuğu takvim kapsamında bu defa Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Kahramanmaraş’ı güldürmeye geliyor. Usta oyuncuların sahneleyecekleri iki perdelik komedi oyunu “Yalan Dolan” 16 Kasım Salı günü saat 19.00’da izleyiciyle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.