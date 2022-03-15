Cengiz Özkan Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, birbirinden ünlü isimler kültür sanat dostlarıyla buluşuyor. Bu kapsamda, Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, 16 Mart Çarşamba günü (yarın) Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser, saat 20.00’da başlayacak.

Etkinlikler Devam Ediyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ay boyunca birbirinden renkli programlar kültür sanat dostlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, sevilen sanatçı Cengiz Özkan konseri düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi