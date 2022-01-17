Centrofiz, Kahramanmaraş’ın en kapsamlı sağlık merkezi!

İçerisinde fizyoterapistler, diyetisyen, psikolog, antrenörler bulunduran merkezde 4,5 yaşındaki bireylere de geniş yaş yelpazesinde hizmet verilmekte.



Danışanlarına ücretsiz değerlendirme ve ön görüşmeler de sağlayan merkez gerek iş tecrübeleriyle gerekse aldıkları birçok eğitimle, en ince ayrıntıya kadar kişiye özel programlarda oluşturuyorlar.